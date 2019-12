Metro A, chiusa fermata Ponte Lungo per infiltrazione d’acqua

Roma – A causa di un’infiltrazione di acqua la stazione della metro A Ponte Lungo, a Roma, e’ stata chiusa al pubblico. Il divieto di accesso si e’ reso necessario per consentire l’intervento dei tecnici che stanno lavorando agli impianti elettrici e di risalita ed evitare danni maggiori a causa della presenza di acqua. Nessuna conseguenza sul servizio metro, i treni passano per la stazione senza fermarsi. Attualmente non risultano ritardi.