Metro A: Legambiente “Una Vergogna! situazione indegna per una capitale europea”

Chiusura delle fermate Metro A Repubblica, Spagna e Barberini a Roma.

Da tre giorni nella capitale, ATAC ha chiuso, oltre alla stazione Repubblica, anche quelle di Barberini e Spagna, tutte sulla Metro A e tutte per verifiche, guasti o disservizi delle scale mobili interne alle fermate.

“Che a Roma, nel cuore del centro storico siano chiuse 3 fermate della Metro A da giorni, senza alcuna chiarezza sui tempi di riapertura, è una vergogna; romani, pendolari e turisti affrontavano già quotidianamente una situazione indegna per una capitale europea, ora la condizione è disastrosa – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – Siamo già in una città con mobilità collettiva in stato pessimo e abbiamo visto, solo negli ultimi mesi, bus in fiamme sulle strade, disservizi continui su Roma Lido e Roma Nord, tram che deragliano o che si scontrano con i trenini al Gianicolense o a Porta Maggiore, e paghiamo anche lo scotto di una rete di metropolitane completamente insufficiente per una città di enormi dimensioni come Roma. Ora le fermate centrali delle poche metro di Roma, vengono chiuse per giorni e mesi interi, dimostrando l’inefficacia di una gestione che non sa garantire più la manutenzione adeguata e arriva addirittura a dover sospendere il suo servizio portante, in stazioni fondamentali di tre punti nevralgici della città”.