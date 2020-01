Metro A, Baldo degli Ubaldi potrebbe riaprire in 24-48 ore

Roma – La stazione della linea A Baldo Ubaldi potrebbe riaprire entro 24/48 ore. A parlarne oggi e’ stato Gianni Nicastro, direttore di esercizio di Atac, intervenuto nel corso dei lavori della commissione Mobilita’ del Comune di Roma. “Ieri- ha detto Nicastro- alla presenza dell’Ustif sono state collaudate 2 scale, le numero 480 e 472. Entrambe hanno avuto esito positivo cosi come le altre 4 gia’ collaudate da Ustif il 23 dicembre. Il quel caso l’Ustif aveva richiesto alcuni prescrizioni concluse il 30 e poi verificate il 7. Quindi 6 scale sono pronte e l’apertura e’ consentita. Siamo in attesa del nulla osta tecnico che dovrebbe arrivare ad ore. La riapertura potrebbe arrivare entro un giorno dall’arrivo del nulla osta tecnico”. Baldo degli Ubaldi ha 12 scale. Quindi la prima riapertura avverra’ solo per l’accesso piu’ a valle. “Delle altre 6 ne rimane solo una da controllare- ha aggiunto Stefano Pisani direttore della struttura tecnica di Atac- quindi contiamo di riaprire anche l’accesso a monte subito dopo”.