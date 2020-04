Metro C, in cantiere fermata Colosseo posata passerella nodo

Roma – “I lavori sulle nuove fermate della metro C nel cuore di Roma non si sono mai fermati. Nel cantiere della stazione Colosseo e’ in corso la posa delle travi di sostegno della nuova passerella pedonale che colleghera’ le rispettive fermate delle linee C e B. Sara’ un collegamento indispensabile per passare da una linea all’altra della metropolitana”. Cosi’ l’assessore capitolino alla Mobilita’, Pietro Calabrese, su Facebook.

“Anche nell’emergenza stiamo portando avanti un programma strutturato sulle infrastrutture prioritarie per la nostra citta’- spiega- oltre al lavoro che prosegue per la consegna dei vari progetti entro le scadenze stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, solo poche settimane fa abbiamo trasmesso al Mit il nuovo progetto della Termini-Tor Vergata e stiamo completando gli atti amministrativi per il proseguimento delle gallerie della metro C fino a piazza Venezia. Le opere strategiche vanno avanti, grazie all’impegno di tanti lavoratori il cui ruolo e’ decisivo, soprattutto ora. Per questo li ringrazio ancora, anche loro sono il simbolo di una Capitale che reagisce e si prepara a ripartire”.