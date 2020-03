Metro C: iniziative per tutelare salute lavoratori

Roma – “Metro C comunica che le attivita’ attualmente in corso presso i cantieri della realizzanda linea C della metropolitana di Roma si svolgono applicando le misure e le procedure per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020”. E’ quanto affermato in una nota da Metro C relativamente alle misure di prevenzione applicate presso i cantieri del Consorzio.