Metro C, ultime corse tra 20:30 e 21 per lavori in corso

Roma – “Proseguono i lavori per la realizzazione della metro C e rendere il servizio ancora piu’ veloce e funzionale. Per questo motivo dal 13 luglio al 7 dicembre sono previste nuove fasi di cantiere. Proprio per limitare al minimo i disagi agli utenti, le lavorazioni saranno effettuate la sera. L’orario di chiusura sara’ anticipato: nello specifico l’ultima corsa dalla stazione Pantano partira’ per 20.30, quella da San Giovanni alle ore 21.00.”

“La chiusura della tratta e’ necessaria per procedere con il completamento della tratta T3, da San Giovanni ai Fori Imperiali, e la realizzazione del futuro nodo scambio con la linea B, alla stazione Colosseo. Lavori indispensabili per l’attivazione del pozzo di via Sannio in zona San Giovanni, che permettera’ al treno di fare inversione di marcia piu’ velocemente, rendera’ piu’ regolare il servizio sulla linea e dara’ la possibilita’ di migliorare la frequenza. Tutti i dettagli delle chiusure sono consultabili sul sito Atac https://www.atac.roma.it/page.asp?r=17243&p=159”. E’ quanto fa sapere l’assessore ai Trasporti di roma, Pietro Calabrese, su Facebook.