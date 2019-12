Metro A, dal 30 dicembre chiusa fermata Cornelia

Roma – A partire da lunedi’ 30 dicembre, nell’ambito del piano di interventi sulla rete metro di Atac e Roma Capitale, la stazione Cornelia della linea A della metropolitana restera’ chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Per ridurre i disagi, sara’ attivata una linea di bus navetta denominata MA13 che colleghera’ la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario Fl. Tutti gli aggiornamenti relativi allo stato del servizio delle stazioni della rete metroferroviaria saranno disponibili sui canali di comunicazione della piattaforma Atac: sito internet www.atac.roma.it; profilo ufficiale Twitter @infoatac; profilo ufficiale Telegram @infoatac; profilo Whatsapp (inviando un breve messaggio di testo); display di stazione; messaggio audio in stazione e a bordo bus.