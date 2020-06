Mibact: 24 mln per Patrimonio, nel Lazio 89 interventi

Roma – Il ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha approvato il Programma ordinario dei lavori pubblici per il 2019: 24,3 milioni di euro per un totale di 419 interventi su tutto il territorio nazionale che spaziano dalla manutenzione ordinaria al restauro, alla tutela e manutenzione del patrimonio, dall’efficientamento energetico al miglioramento conservativo e strutturale degli edifici, dall’ammodernamento della rete informatica a processi di digitalizzazione e a interventi di messa in sicurezza.

Il piano e’ frutto del lavoro di programmazione di tutte le articolazioni periferiche del Mibact e degli Istituti ministeriali presenti sul territorio. I cantieri della cultura riguardano interventi nei settori dell’archeologia, delle belle arti e paesaggio, dei musei, degli istituti culturali, degli archivi e delle biblioteche. Cosi’ in un comunicato il Mibact.

“Il Piano Ordinario dei Lavori Pubblici- ha dichiarato il ministro dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo Dario Franceschini- consente di effettuare interventi diffusi in tutta Italia per la salvaguardia e tutela del patrimonio culturale. Sono opere che vanno a migliorare la bellezza delle nostre citta’ e dei nostri territori per rilanciare insieme al turismo lo sviluppo economico del Paese”.

Nel Lazio la somma stanziata dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e’ di 3.805.936,93 euro per finanziare 89 interventi di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale. Tra i piu’ significativi si segnalano il restauro dell’area archeologica di Tres Tabernae a Cisterna di Latina (LT), la manutenzione del verde e la bonifica della vegetazione infestante di diverse siti archeologici tra cui Lucus Feroniae, la tomba di Cicerone a Formia e l’area esterna della Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, il restauro del ciclo pittorico della cattedrale di Santa Maria a Anagni, il restauro del catino absidale e dell’arcone trionfale della chiesa di San Giovanni a Sacrofano e della chiesa di San Michele a Formello, il nuovo impianto di condizionamento della Galleria Spada a Roma, il restauro dei soffitti e dei lampadari nelle sale museali di Palazzo Venezia, i nuovi percorsi museali accessibili a Villa Lante a Bagnaia (VT), i lavori di manutenzione all’Istituto Centrale per la Grafica, all’Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, all’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, la ristrutturazione della Sala Museo e della Sala Manoscritti alla Biblioteca Casanatense di Roma, la prosecuzione della digitalizzazione delle carte dei processi Moro all’Archivio di Stato di Roma.