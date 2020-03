Michel a confine greco-turco: ‘Ankara faccia sua parte’

Bruxelles – “Siamo fiduciosi del fatto che possiamo farcela, mostrando rispetto per i diritti dell’uomo”. È quanto dichiarato da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, durante la visita di oggi al confine tra Grecia e Turchia insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e della Commissione europea Ursula Von Der Leyen “Abbiamo un accordo con la Turchia per l’immigrazione. Noi a livello europeo continueremo ad attuare questo accordo, ma ci aspettiamo che la Turchia faccia la sua parte” ha continuato Michel. “Nelle prossime settimane continueremo a lavorare con le istituzioni europee per dimostrare unita’ e forza. Questo significa che siamo uniti, decisi. Dobbiamo dimostrare che possiamo farcela”.