Roma – “Io poco conosciuto? Hanno ragione. La mia professione non mi ha dato visibilità. Però un po’ mi dovevano conoscere gli addetti ai lavori se sono stato attaccato da destra e sinistra, fuoco amico e non, nonostante non fossi ancora candidato. Hanno spulciato un po’ nella mia vita”. Così Enrico Michetti, candidato Sindaco di Roma per il centrodestra, in diretta su Radio 1 alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’.