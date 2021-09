Michetti: emergenza rifiuti responsabilità Comune Roma e Regione Lazio

Roma – “La raccolta dei rifiuti spetta all’ente locale. Se questo è inadempiente, la Regione ha obbligo di intervenire e, quindi, di sostituirsi al Comune. Le responsabilità, quando la raccolta dei rifiuti non funziona, ricadono quindi per il 50% sul comune e per il restante 50% sulla Regione”. Lo ha detto Enrico Michetti intervenendo come ospite alla trasmissione de La7 Tagadà.

“È evidente che a Roma ci sia un problema di igiene urbana. L’unica cosa da fare, nei primi cento giorni, è quello di creare dei siti di trasferenza per ogni municipio, per ripulire tutte le strade e portare i rifiuti nei centri di stoccaggio. Per gli impianti c’è, invece, bisogno di più tempo”, ha concluso Michetti.