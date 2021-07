Michetti: in stazione ferroviaria ennesimo grave fatto cronaca

Roma – “Anche oggi l’ennesimo grave fatto di cronaca in una stazione ferroviaria di Roma. È inaccettabile arrivare in treno nella Capitale d’Italia e ritrovarsi in luoghi dove imperversano sbandati e criminali.”

“Se diventassi Sindaco, tra i primi passi mi impegnerei con le altre istituzioni per una bonifica di Termini e Tiburtina, le porte d’ingresso della Capitale.”

“La legalità e la sicurezza sono fondamentali per la convivenza civile e la vivibilità di una città. Dunque, tolleranza zero verso chi delinque e crea allarme sociale”. Lo scrive in un post su FaceBook il candidato a sindaco di Roma Capitale per il centrodestra, Enrico Michetti.