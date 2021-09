Michetti incontra Unindustria: c’è voglia di rilancio

Roma – “C’è una incredibile voglia di rilancio. Bisogna partire dalle infrastrutture per la mobilità, per il digitale e rilanciare il brand di Roma facendo in modo che si attivino tutte le filiere e le misure che possono favorire processi di crescita del contesto urbanistico, ad esempio partendo dalle periferie con la rigenerazione urbana”. Lo ha detto questa mattina il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, a termine del confronto con gli industriali del Lazio presso la sede di Unindustria, a Roma.

“Si possono creare infrastrutture che si accompagnano all’insediamento di imprese che significa creare posti di lavoro – ha aggiunto Michetti – e, di conseguenza, andare contro le devianze e fare in modo che ci sia progresso e sviluppo”.

Accanto a questo “si è parlato molto anche di come organizzare la macchina amministrativa, è un tema prioritario, ha precisato il candidato del centrodestra. Se la macchina è ferma non partorisce tutti gli atti che sono un presupposto perché si lanci una attività.”

“La macchina amministrativa deve essere efficiente e deve avere le persone giuste. Ci deve essere un esecutivo e quindi una giunta con esperienza, competenza, spirito di squadra, fatta di soggetti che hanno già dimostrato di saper fare e di saper fare bene”, ha concluso Michetti. (Agenzia Dire)