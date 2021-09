Michetti: seguo indicazioni scienza su vaccini e Green Pass

Roma – “Sono d’accordo che la comunità tecnica scientifica prenda una decisione seria. Sono loro che hanno cognizione corretta ed esatta di quello che la scienza ci dice. Se loro sono il punto di riferimento, va bene”. Lo dice Enrico Michetti, rispondendo alla domanda se sia d’accordo con l’introduzione dell’obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro.

Sulle sue recenti affermazioni riguardo ai vaccini, invece, commenta: “Sui vaccini io mi sono rivolto a un sanitario che mi ha detto che, nel bilanciamento dei rischi, non farlo sarebbe stato molto più pericoloso che farlo. È lui la scienza, è lui che mi può indirizzare.”

“Draghi ha un ruolo di governo per cui fa propria la posizione del CTS per relationem, è la voce del CTS. Io non ho nessun incarico come Draghi, quindi non posso dare indicazioni”.