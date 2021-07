Michetti: Stadio della Roma, Ostiense potrebbe essere area giusta

Roma – “Sono favorevole e aperto alla costruzione di nuovi stadi sia per la Roma che per la Lazio ma solo se saranno considerati di interesse pubblico e quindi utili per la collettività. L’area di Ostiense potrebbe essere quella giusta. Ci consentirebbe di riqualificare l’intera zona, interrando il tratto ferroviario rendendo così la stazione una metro di superficie”. Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, alla trasmissione radiofonica capitolina ‘te la do io Tokyo’ di Centro Suono Sport.