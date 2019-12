Ministero Ambiente: non entriamo in questioni locali

Roma – “In merito all’articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano ‘Il Messaggero’, dal titolo ‘Costa in pressing su Raggi: scelga subito la discarica’, il ministero dell’Ambiente fa sapere che le dichiarazioni attribuite al Ministro Sergio Costa non corrispondono a realta’. Il ministro dell’Ambiente continuera’ a svolgere il proprio ruolo di facilitatore, senza tuttavia entrare nel merito delle questioni di competenza regionale e comunale, e invita ciascuno a fare la propria parte per il bene dei cittadini”. È quanto fa sapere in una nota il ministero dell’Ambiente.