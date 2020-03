Sotto Ministero Giustizia manifestazione anarchici, 30 denunciati

Roma – Sono stati denunciati dalla Digos di Roma 30 anarchici che in tarda mattinata si sono presentati in via Arenula, fuori al Ministero di giustizia, per chiedere l’indulto per tutti i carcerati. Sul posto e’ intervenuta la Polizia. I 30 sono stati denunciati ai sensi del 650 del codice penale, in violazione del Dpcm del 9 marzo, che vieta assembramenti e manifestazioni per contenere il contagio del coronavirus, ma anche per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. A quattro di loro e’ stato contestato anche il reato di manifestazione non preavvisata. Quando la polizia ha intimato di sciogliere la manifestazione, si sono verificati brevi momenti di tensione senza conseguenze.