Ministero Istruzione: IC via Trionfale sbaglia, nessuna linea guida

Roma – Fonti del ministero dell’Istruzione fanno sapere che quanto apparso sul sito della scuola IC Via Trionfale di Roma non ha nulla a che fare con Linee guida ministeriali o altra documentazione richiesta dal dicastero di viale Trastevere. “Se la scuola- spiegano dal ministero- per giustificare la descrizione del contesto che e’ stata fornita sul proprio sito, sostiene di aver seguito precise Linee ministeriali, riferendosi a documenti come il Rapporto di autovalutazione o il Piano triennale dell’offerta formativa, si sbaglia. In quei documenti e’ richiesta una semplice analisi del contesto al fine di definire al meglio le scelte didattiche e l’offerta formativa, nonche’ il percorso di miglioramento da realizzare. Tant’e’ che la descrizione del contesto all’interno del RAV e del PTOF, definiti dall’IC Trionfale, non contiene elementi di discriminazione. Pertanto e’ stata una libera scelta dell’Istituto inserire quel testo in una pagina di presentazione della scuola ad uso dei genitori, accessibile dall’home page, particolarmente visualizzata, peraltro, nel periodo delle iscrizioni”.