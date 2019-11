Ministro Speranza ‘accende’ Colosseo per giornata lotta Aids

Roma – Per la Giornata mondiale della lotta contro l’Aids di domenica 1 dicembre, il ministro della Salute Roberto Speranza accendera’ alle ore 17.30 le luci dell’illuminazione straordinaria prevista per il Colosseo. Il ministero della Salute ha programmato per l’occasione una campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini. Le iniziative previste comprendono una collaborazione con la trasmissione ‘X Factor’ di Sky, messaggi social sui profili del ministero e di comunicazione attraverso il sito istituzionale www.salute.gov.it, che per 3 giorni si tingera’ simbolicamente di rosso.