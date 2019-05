Minnucci: 240 milioni stanziati da Regione dimostrano impegno Zingaretti verso cittadini

Roma – “Il contributo di 240 milioni di euro stanziato questa mattina dalla giunta Zingaretti rappresenta un atto fondamentale utile a migliorare il trasporto pubblico di Roma che, come dimostrato anche dalle perenni chiusure delle fermate di Barberini e Repubblica, sta vivendo un periodo piuttosto nero. Il contributo della Regione Lazio, testimonia il grande impegno che il Presidente Zingaretti ha sempre garantito a favore dei cittadini della nostra Regione e, in questo caso, di Roma. Cittadini che meritano un servizio di trasporto pubblico efficiente e consono alle esigenze, alle dimensioni e al valore di una Capitale del mondo qual e’ Roma”. Cosi’ in un comunicato il Consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.