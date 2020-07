Minnucci: a Cesano nuovo poliambulatorio pubblico

Roma – “Un nuovo poliambulatorio pubblico per Cesano di Roma al servizio di tutto il comprensorio: si e’ conclusa poco fa una proficua riunione, richiesta dal presidente del Comitato di quartiere di Cesano, Paolo Pasqualini, dal sottoscritto e dalla consigliera municipale Agnese Rollo, alla presenza dell’assessore regionale Alessio D’Amato e dei vertici della Asl Roma 1, guidati dal dg Angelo Tanese”. Lo ha scritto su Facebook il consigliere regionale Pd, Emiliano Minnucci.

“Si e’ assunta la decisione di avviare la realizzazione di una nuova e grande struttura sanitaria della Asl Roma 1 a Cesano: un poliambulatorio pubblico moderno ed in grado di soddisfare una molteplicita’ di esigenze per l’utenza di tutto il comprensorio. Essendo gia’ stata acquisita una disponibilita’ di massima del comandante della Scuola di Fanteria, si e’ individuata la nuova sede in un locale dismesso della caserma su via della Stazione di Cesano. Un immobile di 600 mq con dirimpetto una vasta area a parcheggio. Gia’ a fine luglio il primo passo con l’appostamento dei fondi necessari”, ha concluso Minnucci.