Minnucci: bene Regione chiarimenti regate veliche Bracciano

Roma – “La nota diffusa dalla Regione Lazio chiarisce in maniera inequivocabile il tema delle regate veliche a Bracciano. Questo significa che le manifestazioni sportive gia’ calendarizzate o quelle che devono essere messe in programma possono essere svolte senza alcun nulla osta da parte dell’ente regionale con un notevole risparmio di tempo e, se vogliamo, anche di denaro. Un chiarimento giusto quello della Regione figlio, e’ giusto riconoscerlo, anche dell’intervento dell’amministrazione Comunale di Trevignano che, sin da subito, si e’ adoperata al fine di risolvere una questione che rischiava di compromettere una delle attivita’ sportive piu’ diffuse nel territorio. Attivita’, in definitiva, che rappresenta un’attrattiva di primo piano, funzionale per la tenuta e la crescita del sistema turistico sabatino, romano e laziale”. Cosi’ in un comunicato il consigliere Pd della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.