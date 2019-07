Minnucci: chiusura asili nido ennesima vergogna per Roma

Roma – “A fine luglio, ossia a un mese e mezzo dall’apertura delle scuole, e’ inaudito parlare della chiusura di 7 asili nido. È una cosa grave a cui la Raggi deve trovare una soluzione alternativa per evitare alle famiglie dell’XI Municipio di vivere a settembre una situazione di grosso disagio. Alla Raggi vorrei dare un consiglio: affidarsi alle opposizioni e trovare una soluzione condivisa e concreta e poi dimettersi immediatamente in modo, non solo di liberare Roma dalla sua inadempienza amministrativa e politica, ma anche per organizzarsi in tranquillita’ le sue vacanze estive”. Cosi’ in un comunicato il consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.