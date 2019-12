Minnucci: discarica Tragliatella decisione scellerata, va contrastata

Roma – “Sembra ormai evidente che la sindaca Raggi vuole un’area a Tragliatella come prossima discarica di Roma. È impensabile immaginare una discarica in una porzione di territorio interessata non solo da numerose attività agro alimentari e ricettive, con la presenza di svariate aziende agricole e di strutture agrituristiche, ma soprattutto da importanti insediamenti urbani, in cui non vivono fantasmi ma migliaia di cittadini” lo ha detto il Consigliere PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.

“Che Roma necessiti di una discarica è sotto gli occhi di tutti. Non per questo, però, questa deve compromettere la tenuta ambientale, economica e sociale di un pezzo di territorio dell’area metropolitana dove, ribadisco, non c’è il deserto, ma vita di donne e di uomini in carne ed ossa. Oltre questo – ha continuato Minnucci – è fondamentale rimarcare che Tragliatella è formalmente nel territorio di Roma ma di fatto ricade a ridosso dei Comuni di Fiumicino, Anguillara Sabazia e Cerveteri. È questa la grande verità incontrovertibile.”

” La Raggi vuole la botte piena e la moglie ubriaca: sceglie un’area teoricamente di competenza del Comune di Roma ma sostanzialmente appartenente a tre comuni della sua provincia. Davanti a questo atteggiamento scorretto e vigliacco di Virginia Raggi mi chiedo cosa stiano facendo e cosa faranno i suoi colleghi grillini Campagna, Simonelli e Anselmo che amministrano, o tentano di farlo, i Municipi XIV, XV e il Comune di Anguillara. Si adegueranno alle scelte della casa a cinque stelle o la contrasteranno con determinazione, e magari anche con azioni forti, al fine di tutelare i territori di loro competenza? Per quanto mi riguarda, io sono pronto a scendere in campo a fianco di tutti quei cittadini che, già a partire da queste ore, stanno organizzando comitati civici al fine di contrastare questa ipotesi scellerata” ha concluso Minnucci.