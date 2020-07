Minnucci: grazie a Regione Lazio 72 treni per rinnovamento flotta

Roma – “I pendolari delle linee FL1 e FL3 possono essere contenti: oggi e’ stato consegnato il primo dei 72 nuovi treni di Trenitalia che inizia di fatto il rinnovo totale della flotta regionale. Parliamo di un treno all’avanguardia ed ecosostenibile con 602 posti a sedere e spazio garantito anche per le biciclette, che sara’ impiegato inizialmente sulle linee, per intenderci, Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e Roma-Cesano/Viterbo. Con Zingaretti Presidente il Lazio ha fatto enormi passi da gigante anche sul piano trasportistico regionale. Parafrasando il nome del nuovo treno, possiamo dire che grazie alla sua regione i trasporti del Lazio sono rock”. Cosi’ in un comunicato il Consigliere Regionale Pd Emiliano Minnucci.