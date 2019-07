Minnucci: è necessaria presenza sindaci e Anas commissione Pisana

Roma – “In occasione della Commissione trasporti di questa mattina alla Pisana, ho ribadito la necessita’ di coinvolgere in maniera costante anche tutti i sindaci dei comuni che insistono sulla linea della Ferrovia Roma Nord. Sia quelli della Provincia di Roma, come Sacrofano, Riano, Castlenuovo di Porto, Morlupo, Rignano Flaminio e Sant’Oreste, sia quelli del viterbese”. Lo ha detto in una nota il consigliere regionale pd, Emiliano Minnucci, che oggi ha partecipato alla Commissione Regionale Trasporti sul tema della linea ferroviaria Roma Nord e sulla linea Giardinetti. “L’intervento odierno- prosegue Minnucci- dell’assessore Alessandri e’ stato utile per capire il ruolo centrale di ASTRAL e percio’ della Regione Lazio che ha messo in atto sulla ferroviaRoma Nord una task force importante anche sul piano finanziario. L’obiettivo e’ quello di rendere la linea conforme alle esigenze dei territori interessati, a prescindere dalle palesi difficolta’ di ATAC nel portare avanti i lavori. In quest’ottica, dunque, il percorso aperto per affrontare le problematiche della Ferrovia Roma Nord, anche sulla scorta dei gravi disagi di queste ultime settimane, e’ utile solo se coinvolgiamo tutti i soggetti interessati anche in Commissione Trasporti, a partire ovviamente dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, Atac e RFI. In questo senso, come detto, e’ necessario allargare la discussione anche alle amministrazioni comunali e, considerati i disagi e l’aumento del traffico veicolare sulla via Flaminia, alla stessa ANAS” ha concluso Minnucci.