Mirabelli: esperienza fallimentare Raggi deve finire, sindaca dia dimissioni

Roma – “Il problema di Roma non e’ l’ultima intercettazione della sindaca Raggi. Il problema per chi frequenta Roma e’ che appare evidente che in Campidoglio non c’e’ un Governo in grado di garantire il funzionamento della citta’. Lo dimostrano il problema della sporcizia e della raccolta dei rifiuti, che e’ diventato drammatico, o il tema dei trasporti. Il degrado nella capitale d’Italia e’ dovuto sicuramente all’incapacita’ di gestione e per questo si dovrebbe dimettere la Raggi. Non penso che l’Italia si possa permettere che la Capitale sia governata cosi'”.

“In questi anni si e’ dimostrato che non si e’ in grado di far funzionare neanche le cose piu’ elementari -prosegue Mirabellli-. A Roma ci sono fermate della metropolitana chiuse da settimane per ragioni incomprensibili: non si puo’ pensare di chiudere le metropolitane perche’ non funzionano le scale mobili. Siamo di fronte ad una grande incapacita’ e questa e’ la ragione per cui credo che l’esperienza fallimentare della Raggi debba finire”. Cosi’ in un comunicato il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato.