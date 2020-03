Misure anti movida, Raggi lavora per chiudere locali

Roma – “Dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza, svoltosi in videoconferenza con Prefettura e Regione Lazio, in Campidoglio si sta lavorando su misure anti-movida per evitare che questo fenomeno possa contribuire alla diffusione del coronavirus. Tra le ipotesi che si stanno valutando un’ordinanza per anticipare di qualche ora il divieto di vendita di alcool nei locali pubblici”. È quanto si apprende da fonti del Campidoglio. Domani ci sara’ un tavolo tecnico con la Regione Lazio per mettere a punto tutti i provvedimenti da adottare, in primis la eventuale chiusura dei locali.