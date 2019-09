Miur giustifica, nell’autonomia scolastica, gli studenti che parteciperanno a sciopero su clima

Roma – Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, previsto in tutto il mondo il prossimo 27 settembre. Un primo passo quello del Ministro -dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale – ma che non ci soddisfa in pieno, noi riteniamo infatti di primaria rilevanza educativa coinvolgere gli studenti e quindi la scuola nel cambiamento dei modelli di comportamento sociale per imparare a prenderci cura del nostro mondo. Di fatto il Miur ha quindi solo consigliato ai dirigenti scolastici di considerare assenza giustificata per lo sciopero del 27 settembre, in realtà, in ottemperanza all’autonomia scolastica, spetterà quindi ai collegi dei docenti stabilire se considerare o meno le assenze degli alunni in occasione della manifestazione. Avremmo quindi fatto di più dal Dicastero dell’Istruzione. Noi di Ecoitaliasolidale domani 27 settembre, con la partecipazione della Campionessa del mondo di Marcia Giuliana Salce abbiamo organizzato la “Marcia del Ricordo” in Provincia di Viterbo. L’appuntamento è fissato alle ore 16 al campo Emiliano Morelli di Vallerano. La marciatrice Giuliana Salce – campionessa del mondo nel 1985 a Parigi – marcerà per cinque chilometri al fine di ricordare i ragazzi al di sotto dei 25 anni morti nell’ultimo decennio nei paesi di Canepina, Caprarola, Vallerano e Vignanello. La manifestazione organizzata da Ecoitaliasolidale, alla quale hanno aderito le Amministrazione di tutti i Comuni interessati -conclude Benvenuti – è plastic free: non ci saranno bottigliette e bicchieri in plastica, essendo domani l’ultimo giorno del Global Week for Future e Global Climate Strike con milioni di giovani di tutto il mondo che in questa settimana hanno manifestestato in piazza per chiedere a tutte le Istituzioni mondiali maggior rispetto per l’ambiente.