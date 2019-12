Mocci: Raggi smentisca ipotesi discarica a Cesano, pronti a dare battaglia

Roma – “Rimaniamo sbalorditi dalle indiscrezioni emerse sull’ipotesi, nel nuovo progetto anti-crisi di Ama che verra’ presentato nei prossimi giorni, di realizzare una nuova discarica nel territorio di Cesano. Siamo all’assurdo: non bastava ai Cinque Stelle l’idea di un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici in un’area sbagliata, gia’ fortemente gravata da importanti strutture tecnologiche; ora si passa addirittura alla discarica di servizio. Adesso basta”.

“Raggi e Simonelli dicano chiaramente cosa vogliono fare nel territorio di Cesano. Smentiscano le indiscrezioni perche’ se confermato questo folle progetto di discarica, siamo pronti a dare battaglia con ogni mezzo per impedire un tale scempio”. E’ quanto dichiara Giuseppe Mocci, consigliere Forza Italia in Municipio XV.