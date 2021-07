Moda, Regione Lazio sostiene giovani talenti: al via Fashion Week Altaroma

Roma – “È iniziata oggi la FashionWeek di Altaroma, importante appuntamento per valorizzare i giovani talenti emergenti del mondo della moda e per promuovere un settore strategico della nostra economia”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, in occasione della giornata di apertura della edizione estiva 2021 della Fashion Week di AltaRoma in programma nella Capitale, presso gli Studi di Cinecittà, da mercoledì 7 luglio a sabato 10 luglio.

“Anche quest’anno come Regione Lazio abbiamo deciso di sostenere questa manifestazione, puntando soprattutto sulle attività di scouting e di formazione dei giovani creativi della moda e del design attraverso la Scuola d’impresa e la Startup Fashion Academy, realizzate in collaborazione con i nostri Spazi Attivi. Grazie alla collaborazione con AltaRoma vogliamo rafforzare il ruolo di Roma come incubatore e promotore di nuovi talenti, vero e proprio hub della creatività e dell’innovazione.”

“Le imprese creative e digitali legate alla moda e al design sono tra le espressioni più alte del talento e della capacità di innovazione del nostro artigianato e della nostra industria e rientrano a pieno titolo dentro la strategia per un nuovo modello di sviluppo sostenibile su cui stiamo lavorando per far ripartire l’economia e per rendere Roma e il Lazio sempre più forti”, ha concluso l’assessore Orneli.