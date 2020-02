Mollicone: per il Carnevale dodicesima edizione

Roma – “Nessuno ci credeva ma il Carnevale Romano, principale manifestazione artistica equestre della Capitale dal primato di maggior evento di settore in Europa per numero di spettatori, prosegue con la sua dodicesima edizione grazie al lavoro dell’associazione culturale “Carnevale Romano”, presieduta da Marco Lepre. Un Carnevale fuori dal Comune, considerata la mancanza totale di collaborazione da parte dell’amministrazione capitolina, ma come ricorda Goethe, il Carnevale romano e’ una festa che il popolo da’ a se stesso, un appuntamento di grande tradizione come il Carnevale Tiburtino, quello di Casal Bertone e il San Carlino a Villa Borghese, gemellati con il Carnevale Romano. Grazie a Veronafiere per l’importante collaborazione con Fiera di Roma sulla rassegna ‘Cavalli a Roma’, che apre un nuovo capitolo nella storia delle manifestazioni equestri”. Cosi’ il presidente del comitato d’onore del Carnevale Romano, Federico Mollicone.