Mollicone: Gualtieri si nascone dietro simbolo anonimo

Roma – “Nel 2019 la crescita del Pil e’ stata pari allo 0,2%, mentre nel 2020 arrivera’ allo 0,5%, dice il Fondo Monetario Internazionale. Il Fmi stronca, inoltre, il reddito di cittadinanza: una misura penalizzante le famiglie piu’ povere e piu’ numerose e disincentiva la ricerca di un lavoro. Il ministro Gualtieri ha portato la nazione a essere fanalino di cosa della crescita in Europa. Gualtieri rappresenta un governo fallimentare nella nazione e nel territorio. Con quale faccia si presenta? Ecco perche’ si nasconde dietro un simbolo anonimo. Maurizio Leo, candidato al collegio di Roma centro per il centrodestra, e’ uno dei principali teorici della flat tax, con un chiaro piano per abbassare le tasse e migliorare la produttivita’ delle imprese”. Cosi’ in una nota il deputato Fdi di Roma Federico Mollicone.