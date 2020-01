Mollicone: sanpietrini simbolo romanità, tuteliamoli

Roma – “Il Mibact conferma le nostre evidenze: il centro storico e’ vincolato nella sua interezza. Il sanpietrino e’ un simbolo della romanita’, ormai diventato un oggetto di design rinomato, utilizzato come forma d’arte in Francia e in Cina”.

“Trasformeremo l’interrogazione in un esposto che invieremo al procuratore di Roma. Ci chiediamo se la Sovrintendenza fara’ rispettare il vincolo esistente come ha fatto nel 2015. Il Sindaco Raggi non puo’ attivare il ‘piano sampietrini’ se non togliendo il vincolo”.

Lo dice il capogruppo in commissione Cultura di Fdi e responsabile Cultura del partito, deputato Federico Mollicone, durante il question time in commissione Cultura.