Moni Ovadia: “M5S bene su anticorruzione e reddito di cittadinanza, ma mi hanno deluso sul supporto a Salvini al dl sicurezza.

Migranti? E’ una guerra di classe, dei ricchi contro i poveri. Salvini venga con me in Africa che gli spiego come fare per aiutarli a casa loro. Andiamo io e lui in Africa e diciamo a tutte le multinazionali che depredano l’Africa: la festa è finita, fuori dai coglioni, restituite l’Africa agli africani!

Quello che conta oggi in politica è figurare mediaticamente, mi duole dirlo ma una vasta parte degli italiani sono dei boccaloni.

Il PD ha dimenticato i valori della sinistra, rincorre la destra. Renzi sarebbe stato un ottimo leader del centrodestra. Primarie? Non mi piace nessuno dei candidati. Ci vuole un leader di sinistra, non uno di centrodestra travestito. La Merkel è l’unica statista che ha avuto l’Europa, ci vorrebbero personaggi di questo calibro”

L’artista Moni Ovadia è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Un giudizio sul governo gialloverde. “Le forze politiche hanno una sola preoccupazione: attaccare il governo in carica a prescindere –ha affermato Ovadia-. Questo governo M5S-Lega è stato attaccato dal primo minuto, non è che abbiano aspettato almeno un anno per vedere quello che avrebbero fatto.

Quelli che oggi stanno all’opposizione hanno governato e ne han combinate di cotte e di crude, ma vantano solo merito, autocritica zero.

Io sono un uomo di sinistra e sono lontano anni luce da Salvini, perché sono convinto che le politiche che Salvini propone siano catastrofiche, in linea di principio ancor prima che nell’attuazione. Ho guardato invece con curiosità al M5S, ma sono rimasto deluso dal supporto che hanno dato al decreto sicurezza.

Il decreto sicurezza è una specie di pericolosa nullità. La sicurezza è un problema, però non si risolve come in Usa dove armano la gente. Su questo punto di vista i 5 stelle mi hanno deluso, su altre cose invece stanno facendo cose buone.

Ad esempio sull’anticorruzione, la riforma della prescrizione è un provvedimento sulla linea giusta, anche l’introduzione dell’agente sotto copertura per scoprire quelli che depredano le entrate dello Stato.

Chi non paga le tasse non è che fotte lo Stato come entità astratta, fotte quelli che le tasse le pagano. Io pago le tasse in maniera spropositata rispetto a quanto dovrei pagare, per colpa di quelli che non li pagano. E poi quando ci sono cose da fare nel campo della cultura e del sociale, la litania immediata è: non ci sono soldi! No, i soldi ci sono, è che li rubano, li evadono, li danno agli amici degli amici”.

Sul reddito di cittadinanza. “Credo che andrebbe modulato in un altro modo, ma comunque l’idea del reddito di cittadinanza si orienta a intaccare la questione della povertà.

Questo dovrebbe essere poi un processo che continua perché tutti gli uomini devono avere diritto alla dignità, nel lavoro, nell’esistenza, in tutto. Io sono molto più radicale su questi temi, però vedo con un occhio favorevole quest’idea.

Siccome non voglio avere pregiudizi nella mia vita, perché vengo da gente che è stata vittima di pregiudizi, guardo ai 5 Stelle in maniera disincantata senza pregiudizi, ma anche senza perdere la passione che mi anima per un mondo di giustizia sociale.

Comunicazione più importante della politica. “Quello che conta oggi è figurare mediaticamente –ha affermato Ovadia-. Mi duole dirlo, ma una vasta parte dei miei concittadini sono dei boccaloni. Ci cascano in una maniera fantastica. Io voglio bene agli esseri umani, non voglio giudicare, dico solo che ci cascano.

Arriva un rodomonte che la spara grossa, ma poi non fa niente in pratica. Anche le leggi sui migranti, non vanno a colpire gli scafisti finanziati e il business dell’immigrazione. Non capiscono mai in alto perché se la fanno sotto. A fermare un immigrato, un disgraziato, non ci vuole niente, ma se ti metti contro le mafie finisce male, lo hanno visto Falcone, Borsellino e i grandi eroi di questo Paese.

Questa non è una guerra contro chi viene dall’Africa o dal Medio Oriente, perché quando viene lo sceicco gli stendono il tappeto rosso. Questa è una guerra di classe al contrario, dei ricchi contro i poveri”.

Sullo slogan ‘Aiutiamoli a casa loro’. “Questo è il classico slogan per toglierseli dai piedi, questo sottende. Se incontrassi Salvini, gli proporrei di venire con me in Africa così gli farei vedere come si fa ad aiutarli a casa loro. Sarebbe un’alleanza strepitosa: Salvini e Moni Ovadia li vanno ad aiutare a casa loro.

Ci mettiamo la grisaglia diplomatica e ci facciamo il giro di tutte le multinazionali americane, inglesi, italiane, russe, cinese e gli diciamo: signori, la festa è finita, fuori dai coglioni! L’Africa agli africani! Basta depredare l’Africa. Si mettono d’accordo con i peggiori dittatori africani per vendergli le armi, è così che li aiutano a casa loro.

O noi la finiamo con le pratiche del privilegio, oppure sono tutte miserabili retoriche balle da 4 soldi”.

Sul PD. “Il Pd ha dimenticato i valori della sinistra: uguaglianza, giustizia sociale, rifiuto della guerra. Se no la sinistra non ha senso. A quel punto meglio dichiararsi di destra. Ad esempio, trovo che Matteo Renzi sarebbe stato un ottimo leader di centrodestra. Io non mi faccio prendere per i fondelli.

Primarie? Non vedo nessuno in grado di risollevare il partito. Minniti è un uomo che conosce l’apparato come le sue tasche, è proprio tra quelli che in russo si chiamavano apparatici. Ma per fare cosa? Per scimmiottare la destra? Io sono assai perplesso, mi sembra che andiamo sempre verso il peggio.

Se fossi un cittadino tedesco sarei probabilmente vicino ai Verdi, anche se la mia visione è ancora più radicale. Io sarei stato un avversario fiero della Merkel, che è stata l’unica statista che ha avuto l’Europa. Ci vorrebbe un personaggio di questo calibro. E per la sinistra ci vorrebbe un leader di sinistra, non uno di centrodestra travestito da leader di sinistra”.