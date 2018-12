Montanari: Abruzzo disponibile a trattamento rifiuti Roma anche nel 2019

Roma – “L’Abruzzo ha dato la disponibilita’ per il solo trattamento dei rifiuti anche nel 2019. Le quantita’ saranno minori rispetto al 2018, anche perche’ era gia’ previsto cosi’. Vediamo gli accordi finali. Ringrazio il presidente della Regione”. Cosi’ l’assessore capitolino ai Rifiuti, Pinuccia Montanari, al termine dell’inaugurazione di un playground nel quartiere Giuliano-Dalmata, a Roma.

Quindi l’Abruzzo prendera’ una parte dei rifiuti indifferenziati romani anche l’anno prossimo, ma gli scarti prodotti da quel trattamento finiranno in discariche di altre regioni: “Per gli scarti ci sara’ un percorso delle aziende che li gestiranno e che e’ gia’ previsto in base agli accordi commerciali che hanno- ha concluso Montanari- Comunque, andranno in discariche fuori dell’Abruzzo”.