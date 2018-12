Montanari: grazie a chi si è reso disponibile ad aiutare Roma in emergenza

Roma – L’assessora alla Sostenibilita’ Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, esprime il proprio ringraziamento agli operatori regionali che si sono resi disponibili, per un mese, ad accogliere i rifiuti di Roma.

“Desidero ringraziare i gestori degli impianti di Viterbo, Aprilia e Rocca Cencia che in questo momento di emergenza si sono fatti avanti per venire in aiuto della Capitale” dichiara Montanari.