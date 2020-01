Monteverde, Lega: ritardi scuola Girolami sono assurdi

Roma – “Abbiamo assistito attoniti alla commissione scuola odierna. Da circa 10 mesi sono crollati i solai nella scuola. Alunni trasferiti e disagi incredibili per le famiglie, che ogni giorno ci contattano.

In quasi un anno non sono stati programmati i lavori, la verifica della vulnerabilità sismica non è mai avvenuta, e dalla giunta comunale e municipale non arriva nessuna risposta.

Da tempo stiamo seguendo attentamente i lavori e continueremo a stare con il fiato sul collo al Municipio e al Comune. La superficialità con la quale stanno trattando il futuro dei nostri ragazzi e i disagi delle famiglie sono disarmanti”.

Lo dichiarano in nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Davide Bordoni, consigliere in Assemblea Capitolina, Giovanni Picone e Marco Giudici, capogruppo e consigliere in Municipio 12.