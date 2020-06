Montuori: Arresti? Corruzione va combattuta con pratiche digitali

Roma – “È una pessima notizia per la citta’. Cio’ che colpisce e’ che la corruzione sembra un male che non si riesce ad estirpare, ma dobbiamo combatterla quotidianamente. Noi lo stiamo facendo portando avanti politiche per la smaterializzazione delle pratiche, semplificando il piu’ possibile il rapporto con la macchina amministrativa, rendendola accessibile da casa, limitando il contatto tra le persone con procedure certe e trasparenti.”

“Proprio sul condono abbiamo spinto molto affinche’ si potesse arrivare alla procedura online e con la rotazione del personale, in modo che non ci possa essere per troppo tempo le stesse persone negli stessi posti. Quello che dobbiamo fare, e questo periodo di lockdown ci ha dato l’occasione, e’ proseguire, ad esempio, attraverso appuntamenti online e registrazione degli appuntamenti delle persone, per rendere tutto il piu’ possibile trasparente”. Lo ha detto l’assessore capitolino all’Urbanistica, Luca Montuori a proposito degli arresti di questa mattina all’ufficio condono del Comune di Roma. “Non so se questo fenomeno si possa ascrivere a delle mele marce o possa essere piu’ sistematico- ha aggiunto Montuori- L’importante e’ che chi ha denunciato sia stato ascoltato e che sia tutelato. Questo e’ un segnale importante”.