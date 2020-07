Montuori: bene Regione Lazio su variante ex Fiera, atto atteso

Roma – “Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica per la riqualificazione dell’area dell’Ex Fiera di Roma. Un atto con cui sono confermate tutte le previsioni sul mix delle funzioni come sulla quota di housing sociale definite da Roma Capitale. Un passaggio necessario che attendevamo da tempo. Appena ci verra’ trasmesso ufficialmente l’atto dall’ente regionale potremo portare il provvedimento in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva e avviare cosi’ il concorso di progettazione voluto da questa amministrazione”. Cosi’ in una nota l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori. “Dopo la riduzione delle cubature da 67 a 45mila metri quadrati- aggiunge- possiamo finalmente avviarci verso la concreta riqualificazione attesa da anni dai cittadini”.