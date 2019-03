Montuori: ho dato mandato per querelare Berdini

Roma – “In questi giorni, in cui sono in corso le giuste attivita’ giudiziarie portate avanti dalla Magistratura, e’ in atto una gogna mediatica che ha origine anche nelle parole calunniose di Paolo Berdini nei miei confronti rilasciate sia in conferenze stampa che in interviste”.

“Preciso anche, nel caso ce ne fosse bisogno, che durante il periodo in cui Paolo Berdini era in carica come assessore non ho mai svolto riunioni ‘clandestine’ aventi alcun oggetto e quindi neanche sul tema dello stadio della Roma, come invece qualcuno prova a raccontare -prosegue Montuori-.

“Per questi motivi ho dato mandato al mio avvocato di querelare Berdini e non manchero’ di farlo anche nei confronti di chi riportera’ calunnie prive di alcun fondamento -conclude l’assessore”. Cosi’ in una nota l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori.