Montuori: lavori nodo Tiburtina vanno avanti, area rinascerà

Roma – “I lavori per la riqualificazione del nodo della Stazione Tiburtina proseguiranno. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata nelle scorse settimane da un comitato. È una notizia importante perche’ siamo certi del lavoro che stiamo portando avanti su un nodo centrale che fa parte della visione piu’ generale del ruolo strategico che ha quest’area all’interno della citta’ per il bene di tutti i cittadini”. Cosi’, sulla sua pagina Facebook, l’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori.

“Il progetto dell’amministrazione migliora il sistema pedonale, favorisce l’accessibilita’ degli utenti e aumenta la dotazione di verde- ricorda l’assessore- Abbiamo previsto la creazione di uno spazio pedonale davanti alla stazione al posto di parcheggi, strade e corsie per taxi, bus privati. Abbiamo agito riducendo sempre piu’ gli spazi alle auto e le strade carrabili nel rispetto dei limiti imposti dall’appalto in corso.”

“Ma soprattutto abbiamo liberato l’area dal viadotto della Tangenziale, abbiamo realizzato un’opera attesa da anni per il bene dei cittadini che abitano in quell’area e per tutti coloro che ogni giorno passano dalla stazione. Tutto nell’interesse della citta’. I cittadini hanno il diritto di vedere rinascere un’area che per troppo tempo e’ rimasta immobile ma che grazie all’abbattimento della Tangenziale Est e’ ormai ripartita e grazie al lavoro avviato dall’amministrazione anche in sinergia con RFI si trasformera’ nell’hub piu’ strategico della citta’”.