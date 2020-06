Montuori: linee guida Piani di Zona, ricorso a Consiglio di Stato contro Tar

Roma – “Ci siamo spesi molto per garantire i diritti dei cittadini nella complessa vicenda dei Piani di Zona. Abbiamo approvato molti atti e finora la nostra azione ha dovuto confrontarsi con molti ostacoli. Non ci siamo fermati e siamo andati avanti sempre chiedendo una cosa semplice: il rispetto delle leggi e dei patti. La volonta’ dell’Assessorato, sin dall’inizio, e’ stata quella di porre dei limiti al fenomeno dell’utilizzo distorto dello strumento dei Piani di Edilizia Economica e Popolare, tra cui il superamento dei prezzi massimi di cessione”. Cosi’ l’assessore all’Urbanistica di Roma, Luca Montuori, in un post sulla sua pagina Facebook.

“Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica- ha spiegato- si e’ mosso, su indirizzo politico chiaro sia della Commissione Urbanistica che sulla base delle evidenze emerse dal lavoro della Commissione Speciale di indagine sui Piani di Zona, spinto dall’esigenza di ripristino del contesto delle finalita’ pubblicistiche degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata nell’interesse dei cittadini. Non posso che ringraziare gli uffici che hanno lavorato per questo obiettivo. Abbiamo appreso in queste ore la decisione presa dal Tar Lazio con cui e’ stato disposto l’annullamento della determinazione dirigenziale sulle linee guida per la corretta individuazione dei criteri e delle modalita’ di determinazione dei prezzi massimi di cessione”.

“Non voglio qui entrare nel merito di una decisione che si basa su aspetti tecnici molto complessi- spiega Montuori- Certo e’ l’evidente testimonianza di un sovrapporsi di regole, di rimandi e interpretazioni che rendono la norma di difficile interpretazione e quindi di incerta applicazione. Il provvedimento annullato e’ nato da una attenta attivita’ istruttoria e di approfondimento portata avanti dal Dipartimento allo scopo di chiarire un contesto di incertezza giuridico-normativo protrattosi nel tempo e che e’ stato terreno fertile per violazioni e speculazioni ai danni della cittadinanza. Convinti dell’importanza della nostra azione abbiamo dato mandato di proporre appello al Consiglio di Stato contro questa decisione affinche’ sia valutata l’esatta portata di un atto che, nel rispetto della normativa esistente, vuole garantire il diritto alla casa e preservare l’interesse pubblico dell’Edilizia Economica e Popolare, definendo una linea di interpretazione organica ed univoca delle procedure amministrative”.