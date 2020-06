Montuori: ok delibera Giunta, affrancazioni più rapide

Roma – “Innovare le modalita’ di gestione delle procedure, accelerare e smaterializzare le pratiche favorendo la semplificazione e’ stata la priorita’ che abbiamo voluto perseguire in questo periodo. Questo pomeriggio abbiamo approvato in Giunta una delibera che indica le modalita’ per utilizzare l’autocertificazione come strumento per snellire le pratiche di affrancazione”. Lo scrive su Facebook l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori.

“I cittadini potranno effettuare autonomamente il calcolo per la determinazione del corrispettivo di affrancazione, anche avvalendosi della modalita’ esemplificata dal simulatore di calcolo gia’ presente sul portale di Roma Capitale, inserendolo poi in una relazione tecnica che dovra’ essere sottoscritta da un professionista abilitato sotto la propria personale responsabilita’- prosegue Montuori- La modulistica da utilizzare per la redazione della perizia sara’ pubblicata sul sito di Roma Capitale. Questo provvedimento completa una serie di attivita’ di semplificazione attese da lungo tempo che finalmente portiamo in attuazione”.