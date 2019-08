Montuori: rinascita Tiburtino con demolizione Tangenziale

Roma – “Una bellissima notizia per la citta’. Un traguardo che rappresenta un fondamentale pezzo del percorso che questa amministrazione ha avviato inserendo questo obiettivo nel piano delle opere pubbliche fin dall’estate del 2017, un’idea complessiva sul quadrante urbano che poi si e’ integrata con la successiva sottoscrizione del Protocollo di intesa tra Roma Capitale e Rfi e Fs Sistemi Urbani che prevede, tra le tante cose, la revisione dello schema di assetto della stazione Tiburtina”. Cosi’ l’assessore all’Urbanistica di Roma, Luca Montuori, sulla sua pagina Facebook. “La giornata di oggi e’ doppiamente importante- aggiunge- perche’ si da’ avvio a un’operazione storica e attesa che fa parte della visione complessiva che questa amministrazione ha nella volonta’ di rivalutare il ruolo della stazione Tiburtina anche attraverso il lavoro che stiamo facendo sulla riconfigurazione di piazzale est e piazzale ovest come veri luoghi di accesso alla citta’. L’obiettivo e’ realizzare una trasformazione di un’area strategica con un percorso di rigenerazione urbana a regia pubblica che crei un sistema unitario per migliorare la vita dei cittadini”.