Montuori: su aree dismesse Rfi Tuscolana parco, case e servizi

Roma – Un mix di residenziale, servizi e aree pubbliche verdi al posto dei volumi dismessi da Rfi. Questo il futuro delle aree a ridosso della stazione Tuscolana, interessate dal bando Reinventing cities e oggetto di un’assemblea pubblica organizzata nello spazio Ragusa off di Roma questa sera. A parlarne, di fronte a circa 150 residenti, sono stati l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, e la presidente dell’omonima commissione capitolina, Donatella Iorio.

“L’ambito della stazione Tuscolana- ha spiegato Montuori- e’ un’area strategica non solo per il Municipio ma per tutta la citta’. Al posto dei manufatti esistenti saranno realizzati nuovi edifici, servizi ma un’importante percentuale del terreno rimarra’ libera e permeabile, e diverra’ parte di un grande parco lineare.”

“A maggio avremo delle proposte progettuali e definite per quest’area grazie al fatto che quest’area e’ inserita all’interno del bando Reinventing cities”. Prima della chiusura del bando, pero’, servira’ una variante urbanistica il cui iter e’ gia’ iniziato con il parere favorevole della stessa commissione. Un passaggio formale ma necessario per poter assegnare questo specifico ambito al bando di Reinventing cities.