Monutori: nostro lavoro su Piani di Zona a tutela cittadini

Roma – “La nostra attivita’ sui Piani di Zona si sta muovendo a tutela dei cittadini su diversi livelli, politici, gestionali e legali: dalle decadenze delle convenzioni nei confronti di soggetti che hanno infranto la legge, approfittando del bisogno fondamentale dell’abitare per truffare le famiglie, sottraendo risorse alla evidente finalita’ pubblica, fino all’attivita’ di chiarimento su come si debbano applicare i diversi parametri che concorrono alla formazione dei prezzi massimi che i cittadini devono pagare per poter abitare in case che sono state costruite grazie a una iniziativa pubblica”. Cosi’ l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, sulla determina emanata oggi dagli uffici sui piani di zona.

“Ringrazio- ha aggiunto- anche gli uffici per questo ultimo atto che si inserisce in questo percorso che nasce da una chiara volonta’ politica che vuole fissare dei punti certi e inequivocabili, riportare i principi delle norme, riaffermare le finalita’ dell’edilizia economica e popolare e i limiti e la funzione sociale della proprieta’ privata sancita dalla Costituzione e troppo spesso negata, sottomessa a interessi particolari o ridotta a mero valore economico”.