Morassut: priorità principale è riformare ordinamento città

Roma – “Penso che a Roma la prima questione sia di impostare una discussione che abbia un carattere costituente, aperto, non di schieramento o di partito, sul tema istituzionale. La Capitale- visto che entriamo nell’anno del 150esimo anniversario- non puo’ essere ridotta ad una serie di celebrazioni formali”.

“Occorre assumere come fondamentale, con un ampio coinvolgimento, l’argomento della riforma dell’ordinamento della citta’. In secondo luogo, c’e’ da superare la grave e grande pressione fiscale che grava sulla Capitale: la scelta che fu fatta nel 2009 sul debito pregresso, che ebbe come protagonista la Lega e la destra, ha comportato un aumento verticale delle tasse su imprese e famiglie, il che deprime l’economia locale ed i consumi”.

“Si devono, insomma, rilanciare gli investimenti. Da questi due presupposti deriva nel concreto l’azione nella societa’ come gli interventi di manutenzione e di cura del tessuto urbano e sociale, soprattutto in periferia. Ricordo che abbiamo decine di migliaia di cittadini che non hanno i servizi primari e questo rappresenta una delle priorita’ principali”.

“Roma deve riprendere a funzionare dai suoi standard essenziali”. Cosi’ il Sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, intervistato dal quotidiano Il Tempo.