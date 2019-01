Morassut: Raggi e Toninelli ereditano frutti centrosinistra

Roma – “La Raggi esulta per le risorse per le metropolitane, risorse stanziate dal Governo Gentiloni. La Raggi e Toninelli fanno i notai. Ereditano i frutti del centrosinistra. Adesso vediamo come saranno utilizzate queste risorse”.

“Vigileremo sui tempi delle opere e sulla loro efficacia e soprattutto su come faranno funzionare il servizio, cosa che non sembrano in grado di fare”. Cosi’ il parlamentare del Partito Democratico, Roberto Morassut, in una nota.