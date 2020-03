Morassut: fare Sindaco è missione, con periferie rapporto carnale

Roma – “Io alle primarie? Sono un soldato e ho svolto sempre i compiti che mi sono stati affidati con coscienza e dedizione. Ma manca ancora molto tempo e non sono alla ricerca di nulla. Posso fare di piu’ per Roma solo dentro un quadro di condivisione con un gruppo dirigente che e’ tale quando si prende la responsabilita’ di scegliere, di analizzare i contesti e investire sulla classe dirigente e sulle figure da spendere. Questo e’ un ruolo insostituibile. Poi dentro questo ruolo il completamento lo fanno le primarie. Ma questo primo aspetto e’ fondamentale”. Cosi’ il parlamentare del Pd, sottosegretario all’Ambiente e vicepresidente della commissione Periferie, Roberto Morassut, nel corso di un’intervista alla Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma, la cui versione integrale sara’ pubblicata domani sul sito www.dire.it.

“Roma non e’ una ribalta- ha aggiunto- Il sindaco di Roma e’ una funzione talmente logorante dal punto di vista fisico, perche’ il rapporto con le periferie e’ quasi carnale, che non si puo’ considerare alla leggera o una cosa che si sceglie di fare per una carriera politica. A Roma non ci si candida sulla base di una prospettiva personale. Serve un elemento di missione quasi, di apostolato, a cui ognuno chiamato a quella funzione si deve sottoporre”.